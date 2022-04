Inter, Ausilio a Madrid: due nel mirino. “Affari da chiudere in prestito”

Il dirigente nerazzurro si trova nella capitale spagnola per assistere alle partite di CL di Real e AM. E ci sono due giocatori che gli interessano

Continuare a far bene pur cedendo qualche pezzo pregiato. Dopotutto è successo un anno fa e al di là delle difficoltà l'Inter se l'è cavata anche senza Hakimi e Lukaku. Questa mattina si parla del prossimo mercato nerazzurro e ha la meglio la parola autofinanziamento. Come nella scorsa estate, i dirigenti nerazzurri ascolteranno le offerte e in base a quella migliore decideranno la cessione da fare. Il primo indiziato resta Lautaro Martinez. E per questo, secondo il Corriere dello Sport, Ausilio in questi giorni sarebbe a Madrid. Dove del resto si stanno giocando due quarti di CL (Real-Chelsea ieri e AM-City oggi) e c'è molto, molto da vedere.