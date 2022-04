Inter, Zhang impone auto finanziamento. Ausilio a Madrid: Lautaro nel mirino dell’Atletico

Il direttore sportivo nerazzurro sta assistendo ai quarti di CL: ieri il Real e oggi la squadra di Simeone. Da quelli parti apprezzano molto l'argentino

Piero Ausilio ieri ha assistito alla gara tra Real e Chelsea e questa sera assisterà alla partita tra l'Atletico Madrid di Simeone e il City. E non sarebbe a Madrid per osservare qualcuno in particolare. Ma per cedere. Lautaro Martinez, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe il big da sacrificare nella prossima estate sull'altare del solito autofinanziamento che va ad assestare il bilancio dell'Inter .

"La missione del dirigente nerazzurro non è nata con l'intento di acquistare una delle tante stelle in campo nei due quarti di ritorno di Champions. Anche la prossima estate, prima di comprare, il club nerazzurro dovrà vendere e soprattutto chiudere con un saldo positivo, diciamo tra i 60 e i 70 milioni, la campagna trasferimenti (oltre che con una riduzione dei salari del 10-15%)", si legge sul quotidiano. Ovviamente sono tantissimi i dirigenti che si sono messi per assistere alle partite di CL. Ma pare che a Madrid abbiano ribadito l'interesse nei confronti dell'argentino dell'Inter. La clausola rescissoria di Lautaro era di 111 mln ma è stata levata dal suo nuovo contratto.

Il calciatore ora varrebbe sui 70-80 mln. Tanti anche per l'AM. Ci sarà da capire se anche il Tottenham avrà un'offerta per lui. Senza dimenticare che in Premier hanno mercato anche Skriniar, Bastoni e Barella. E quindi chi sarà sacrificato dipenderà dalle offerte che arriveranno. Un po' come un estate fa. Quando si attendevano offerte per Lautaro e invece è arrivata quella per Lautaro. "L'autofinanziamento imposto dalla famiglia Zhang e le nuove norme sulla sostenibilità imposte dall'Uefa non lasciano scampo". E Ausilio quindi è pronto ad ascoltare le eventuali offerte per i calciatori della rosa nerazzurra.