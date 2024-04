Piero Ausilio , direttore sportivo dell'Inter, ha parlato a Sky dopo la conquista del 20esimo scudetto: "C'è tanta soddisfazione, sapevamo che sarebbe stato difficile perché cambiare 12 calciatori non è facile. Ci sono stati anni difficili, questo era particolarmente complicato: siamo stati bravi tutti insieme ad individuare i sostituti che sono stati importanti, tutta gente che ha portato un valore aggiunto ad una rosa già forte. E hanno ancora tanti margini di crescita. Se non ci credi non inizi a lavorare: noi non ci siamo mai nascosti a differenza di altri che si nascondevano dietro alla qualificazione Champions. Noi abbiamo sempre detto di voler vincere e sarà sempre così: poi a volte non ci riesci, perdi la finale giocando un'ottima partita. Ma devi sempre partire con l'ambizione di essere migliore, poi se lo è qualcun altro gli stringi la mano, ma oggi la stringono a noi.

Tra noi c'è grande armonia, poi c'è lo scouting, lo facciamo sia video che anche live: ho dieci osservatori che girano Europa e Italia per cercare opportunità. A volte non arrivi alle prime scelte, quando trovi le inglesi magari non puoi arrivarci: ma abbiamo trovato soluzioni importanti spendendo il giusto. Io gli algoritmi li metto per ultimi: li usiamo ma solo come dato in più e mai dovrà prevalere rispetto alla visione live di un calciatore. L'operazione più importante? Senza fare torti agli altri volevo citare Thuram: sarebbe facile di parlare di Frattesi e Carlos, ma li conoscevamo tutti bene e siamo stati bravi a sfruttare i rapporti arrivando prima: Thuram è una storia lunga, nasce da due anni fa, l'avevamo già individuato e l'avremmo preso insieme a Dzeko poi si fece male.