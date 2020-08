Sky – Inter, Ausilio ancora corteggiatissimo dalla Roma. E nei prossimi giorni valuterà se…

Tante le questioni da risolvere in casa Inter, una su tutte quella legata al futuro della panchina. Sì, perché martedì prossimo Antonio Conte incontrerà l’alta dirigenza dell’Inter per trovare una quadra sul suo futuro in nerazzurro o lontano da Milano. Ma oltre al tecnico, anche Piero Ausilio, attuale direttore sportivo dell’Inter, potrebbe non proseguire alla Beneamata: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il dirigente piace ancora tantissimo alla Roma e nei prossimi giorni, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore dell’Inter, farà le sue valutazioni professionali e personali e deciderà se continuare o meno, al di là del suo contratto fino al 2022.