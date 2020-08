Sky – Martedì incontro Conte-Zhang. Il nodo è il mercato, l’Inter difficilmente lo accontenterà

Incontro in programma tra martedì tra Conte e il presidente Zhang e i dirigenti dell’Inter. Al di là delle frizioni e dei rapporti personali, il nodo importante sarà la capacità di poter fare investimenti sul mercato. Conte chiederà di fare investimenti molto importanti e grandi cambiamenti di squadra che richiederebbero particolari esborsi economici; la risposta della società difficilmente sarà incoraggiante per mille motivi a partire dal Covid, dalle difficoltà economiche di tutte le società. L’Inter risponderà di essere contenta del lavoro svolto da Conte, ma non stravolgerà le strategie. Dopo Hakimi già acquistato, non ha le possibilità di fare determinati investimenti che il tecnico richiede. Toccherà a Conte decidere se sposare il progetto o no. Poi scatterà la fase 2, Conte è disposto a lasciare sul tavolo due anni di contratto? Di questo parleranno nel caso in cui non si andrà avanti insieme.

L’Inter non ha contattato altri allenatori, non vuole esonerare Conte. Il profilo di Allegri è stimato e l’Inter sa che il tecnico gradirebbe la destinazione nerazzurra.

(Sky Sport)