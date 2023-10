Babysitter licenziata, l’avvocato di Lautaro: “E’ stata la ragazza a chiedere di andar via”

"Non corrisponde al vero che il sig. Martinez abbia interrotto il rapporto di lavoro domestico allorquando la lavoratrice risultava 'in punto di morte' come emerge dalla lettura degli articoli che circolano in rete, atteso che il licenziamento. Le è stato comminato sei mesi prima del decesso", inoltre la babysitter aveva chiesto "di essere licenziata per poter fruire delle retribuzioni differite e del Tfr in ragione della determinazione di voler fare ritorno nella terra natia, l'Argentina". Sono due delle precisazioni contenute nel testo inviato dall'avvocato Anthony Macchia, difensore fiduciario del calciatore dell'Inter Lautaro Martinez, in merito alla condanna per il licenziamento della babysitter, poi morta per una grave malattia.