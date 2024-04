Mario Balotelli non ha dubbi: Federico Dimarco è superiore a Theo Hernandez. Ecco il siparietto che ha coinvolto Supermario

Mario Balotelli non ha dubbi: Federico Dimarco è superiore a Theo Hernandez. Supermario esprime in maniera netta la sua preferenza durante una live, su Controcalcio, con Radja Nainggolan. "Theo Hernandez più forte di Dimarco? Ma dai. Abbiamo appena iniziato e devo già andarmene?", ha detto Balotelli, chiarendo la sua netta preferenza per l'esterno nerazzurro. Anche Nainggolan si è accodato al giudizio: "Tra i due prendo Dimarco".