Inter, il Barcellona prepara l’offerta ‘irrinunciabile’ per Lautaro: Marotta studia il ‘Pogba-bis’

Il Barcellona prepara un’offerta difficile da rifiutare all’Inter per Lautaro Martinez. Continua la corte del club catalano al ‘Toro‘ in vista della prossima estate. La società di Bartomeu ha intenzione di presentare una proposta che si aggira sui 150 milioni di euro attraverso l’inserimento di alcune contropartite. Una cifra che supera di 40 milioni la clausola rescissoria prevista nel contratto dell’argentino di 111 milioni, valida dal 1° al 15 luglio.

L’idea del Barcellona è quella di inserire delle contropartite tecniche gradite all’Inter e iscrivere a bilancio delle plusvalenze. Il sogno dei nerazzurri resta Griezmann, le piste più concrete portano a Todibo, Arthur e Alena. La volontà della società di Viale della Liberazione è di non privarsi di Lautaro Martinez, ma una sua cessione permetterebbe di sistemare il bilancio e puntare su altri campioni. La stessa strategia adottata da Marotta ai tempi della Juventus con l’addio di Paul Pogba.

Intanto Beto Yaqué, agente di Lautaro, continua a battere cassa con l’Inter: il club a luglio avrebbe alzato lo stipendio a 3/3,5 milioni di euro per togliere la clausola da 111 milioni, ma l’agente ne ha chiesti oltre 5. Una richiesta alla quale l’Inter non ha mai ceduto a un anno di distanza dall’arrivo di Martinez in Italia.