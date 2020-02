CdS – Inter, doppio obiettivo col Ludogorets: ora Lautaro deve mascherare…

La trasferta ‘scomoda’ in Bulgaria ha un doppio obiettivo per l’Inter di Antonio Conte: blindare la propria porta e ritrovare i gol degli attaccanti.

Nell’anno solare 2020, la formazione nerazzurra è riuscita a mantenere la porta inviolata solamente in un’occasione in 10 gare (7 di campionato e 3 di Coppa Italia), nella trasferta di Udine. Basti pensare che nelle prime 5 giornate, l’Inter non ha subito gol in 4 occasioni, lo stesso numero di volte delle ultime 19 partite. E inevitabilmente la media punti è scesa dai 2,47 del 2019 a 1,71 del 2020.

Inoltre l’Inter deve fare i conti con un Lautaro Martinez che non segna da tre partite (2 le ha saltate per squalifica). Secondo il Corriere dello Sport, le voci di mercato disturbano il ‘Toro‘, con il Barcellona che potrebbe mettere sul piatto una cifra superiore ai 111 milioni della clausola con l’inserimento di contropartite tecniche tra cui Vidal. Rumors che l’argentino dovrà mascherare a suon di gol.