Inter, Barella cambia la partita. Porta di nuovo immacolata, Conte ritrova certezze

L’Inter vince 0-2 sul campo del Genoa e si mette alle spalle le delusioni del derby e dell’esordio di Champions League: al ferraris decidono le reti nella ripresa del solito Lukaku e di D’Ambrosio. Il Corriere dello Sport sottolinea i due fattori decisivi del match: “L’Inter ha archiviato il ko nel derby e il pari contro il Borussia Mönchengladbach battendo in trasferta il Genoa senza concedergli neppure un tiro nello specchio. Forse è quest’ultima la migliore notizia per Conte che nelle prime 5 gare della stagione aveva incassato 10 gol ed era finito nel mirino della critica per le sbavature nella fase di non possesso“.

DECISIVO – “Più che la forza del belga (settimo gol in sei partite stagionali) o l’istinto da goleador di D’Ambrosio, autore del 2-0, determinante però è stato l’ingresso di Barella al posto di Eriksen. Fino a quel momento Handanovic e compagni non avevano rischiato né di subire gol né di perdere, ma senza l’ex Cagliari, che con la sua intensità ha acceso la scintilla, probabilmente non avrebbero vinto una partita che era fondamentale per rimettere sui binari giusti la stagione“.