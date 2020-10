LIVE, GENOA – INTER 0-0: Eriksen a caccia di conferme. Torna Ranocchia in difesa

GENOVA – L’Inter riparte dal campionato. Dopo il pareggio di Champions Antonio Conte ridisegna l’Inter cambiando nuovamente in difesa. Spazio a Ranocchia con D’Ambrosio e Bastoni ai lati. Turno di riposo per Barella, seconda consecutiva dal primo minuto per Eriksen. Il danese si accomoderà alle spalle di Lautaro e Lukaku mentre Darmian giocherà la sua seconda gara in nerazzurro. Panchina per Hakimi.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 13 Bani, 2 Zapata, 5 Goldaniga; 18 Ghiglione, 11 Behrami, 47 Badelj, 65 Rovella, 99 Czyborra; 19 Pandev, 37 Pjaca.

A disposizione: 22 Marchetti, 32 Paleari, 14 Biraschi,16 Zajc, 21 Radovanovic, 23 Destro, 24 Melegoni, 55 Masiello, 61 Shomurodov, 70 Parigini, 88 Pellegrini, 90 Dumbravanu.

Allenatore: Rolando Maran.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 36 Darmian, 22 Vidal, 77 Brozovic, 14 Perisic; 24 Erisken; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 2 Hakimi, 6 de Vrij, 11 Kolarov, 23 Barella, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 46 Vezzoni, 48 Carboni, 49 Satriano, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Alassio, Bottegoni.

Quarto Uomo: Manganiello.

VAR e Assistente VAR: Di Bello, Liberti