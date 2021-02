Repubblica – Inter, Barella capitano del futuro. Suning non paga: in Cina tagliata la Serie A

Due notti in vetta, in attesa della sfida del Milan a San Siro contro il Crotone. Il successo del ‘Franchi’ contro la Fiorentina lancia l’Inter, che sale momentaneamente in testa alla classifica.

La Repubblica analizza la vittoria: “La squadra di Antonio Conte si conferma bestia da campionato, come il suo allenatore. Contro una Fiorentina minata da squalifiche e infortuni, i nerazzurri hanno trovato una vittoria preziosa, conquistata in un primo tempo difficile e rafforzata in una ripresa di dominio“.

Fiorentina-Inter, Barella e Perisic protagonisti

In gol ieri sera, Barella presente e futuro dell’Inter: “A sbloccare la gara, con un pallone di ferro e velluto al tempo stesso, è stato Nicolò Barella. Il quasi ventiquattrenne – e si fatica a credere che sia così giovane – è sempre più giocatore totale. Granitico nonostante il fisico esile, velocissimo di piedi e di testa. Oggi è uno dei più forti centrocampisti europei, domani potrebbe essere capitano dell’Inter. I tifosi ci sperano“.

A Firenze si rivede anche il ‘vecchio’ Perisic: “Il raddoppio l’ha segnato lui con uno di quei tagli sul secondo palo che gli chiedeva di fare Spalletti, che lo vedeva esterno d’attacco“.

Suning non paga i diritti: tagliata la Serie A in Cina

Intanto non arrivano segnali positivi per i nerazzurri dalla Cina: “Ieri i patiti di calcio cinesi hanno dovuto rinunciare alla partita. PPTV, emittente del gruppo Suning, è in ritardo (di un anno) con i pagamenti a IMG, società titolare dei diritti i per la trasmissione delle partite della Serie A all’estero, che ha deciso di tagliare il servizio. La stessa cosa era successa lo scorso settembre con i diritti della Premier League, acquistati dagli Zhang. Segnali di come la crisi di Suning nel calcio sia sempre più profonda“.