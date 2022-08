Barella: “Dispiace per la sconfitta di Roma. Siamo forti, vogliamo fare bene”

Pochi minuti al calcio di inizio di Inter-Cremonese. Nicolò Barella si è presentato ai microfoni di InterTV: "Ci dispiace per il risultato di Roma, meno male c'è una partita subito per fare meglio. Sarà una partita difficile, contro una squadra che ha creato difficoltà a squadre forti. Siamo pronti ad affrontarli e a fare bene. Abbiamo una squadra forte, chiunque giochi ha sempre fatto bene e fatto trovare bene. Quest'anno sarà così, tante gare ravvicinate, ma siamo allenati per questo. Giocare a San Siro è sempre qualcosa di diverso, non possiamo fare altro che ringraziare i tifosi, ci sono sempre stati vicini e lo stanno dimostrando anche quest'anno".