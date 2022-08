Inter-Cremonese, formazioni UFFICIALI: out Bastoni, Gosens e Lautaro. Dentro Correa-Dzeko

A San Siro l'Inter di Simone Inzaghi riceve la Cremonese in una partita già importante a pochi giorni dal derby. Con il mercato a fare da sfondo. Perché è scoppiata come un fulmine a ciel sereno, sul mercato, la vicenda relativa al futuro di Robin Gosens, finito nel mirino del Bayer Leverkusen. Mercato che influenza concretamente anche le scelte di Simone Inzaghi, che lascia il laterale tedesco (indicato da molte previsioni della vigilia come titolare) fuori dalla formazione a vantaggio di Matteo Darmian. Ma le novità non sono finite, dato che l'allenatore nerazzurro lascia in panchina anche Bastoni e Lautaro. Ecco le formazioni ufficiali: