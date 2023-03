Marco Barzaghi: “Inter si muove sui parametri zero: ecco il nome oltre a Thuram”

Così il giornalista: "Per il futuro l'Inter si sta muovendo sui parametri zero. Oltre a Thuram si sta provando a centrare una serie di obiettivi"

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi , giornalista Mediaset, ha parlato così del mercato dell'Inter , che sembra si stia concentrando sul mercato degli svincolati: "Per il futuro l'Inter si sta muovendo sui parametri zero.

Oltre a Thuram si sta provando a centrare una serie di obiettivi, con Tiago Djalò che resta il preferito per la difesa e che può essere un'alternativa importante per sostituire Skriniar in un certo modo", ha concluso.