Marco Barzaghi: “Inter, offerto Meret a zero. E c’è un altro nome in UK: grande promessa”

"Capitolo portieri: è stato offerto Meret, che è in scadenza con il Napoli. C'è un'altra possibilità: Meslier del Leeds, ex Under 21 francese (oggi 23 anni, ndr) e grandissima promessa. Qualcuno mi ha scritto anche ieri: 'Ma perché non riprendersi Onana, visto che sta facendo così fatica?' Ma Sommer sta facendo benissimo".