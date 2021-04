Bastoni, il retroscena: “Due di picche Inter a Guardiola per questa cifra monstre”

Il retroscena raccontato da SportMediaset: Pep Guardiola è innamorato di Alessandro Bastoni e ha provato davvero a prenderlo

"Mi trovo bene qua e il mio sogno è vincere con l'Inter". Parola di Alessandro Bastoni, che è concentrato più che mai sulla sua avventura in nerazzurro. Sì, perché non sono assolutamente mancate le voci di mercato, soprattutto legate al Manchester City, che, su indicazione di Pep Guardiola, ha seriamente provato a prenderlo. Il retroscena è raccontato da SportMediaset: "Vale più di 60 milioni, o almeno Guardiola li ha messi sul tavolo e ci ha provato per portare a Manchester Alessandro Bastoni, prendendosi un bel due di picche da Zhang e da Bastoni stesso, che ha in testa solo l'Inter".