Bastoni: “Inter efficace. Per la finale col Milan siamo pronti. Per il mio rinnovo…”

Alessandro Bastoni, dopo la vittoria dell'Inter per uno a zero contro il Verona, ha parlato ai microfoni di Skysport:

Ma non sono cose che riguardano me, non devo parlarne, c'è ancora un anno e mezzo di tempo e siamo tranquilli poi vediamo.

Nessun giocatore che ha ambizione risponde a questa domanda. La nostra ambizione è vincere entrambi, come tutte le partite davanti a noi. C'è un gap importante rispetto al Napoli in campionato, ma anche noi avevamo diversi punti di vantaggio la scorsa stagione, siamo consapevoli che sarà difficile ma ci proveremo fino alla fine.

-Svolta emotiva da una vittoria in Supercoppa: perché ne avete bisogno, non lo è stata la vittoria con il Napoli?

Sicuramente è stata una vittoria importante, ma non abbiamo rilanciato col pari a Monza, abbiamo fatto dei passi falsi in campionato. A Riad ci sono anche delle prove a livello fisico perché c'è il viaggio in aereo, non sarà facile per quello dicevo a livello emotivo, darebbe una grande sfida una vittoria.