Inzaghi: “Inter lucida. Supercoppa? Niente Brozovic, Lukaku lo valuteremo”

Il tecnico nerazzurro ha commentato la vittoria sul Verona che gli permette di agganciare la Juve al terzo posto

Eva A. Provenzano

Erano tre punti da fare per restare agganciati alle dirette rivali con le unghie e con i denti. E tre punti sono arrivati. Simone Inzaghi e la sua Interhanno riagganciato la Juventus al terzo posto, ma vedono ancora il primo posto lontano dieci punti. Il Milan è a più uno dopo il pari sul Lecce. Alla fine della partita con il Verona il tecnico nerazzurro ha parlato così ai microfoni di Skysport:

-Partita che si è sbloccata subito, si è complicata per il mancato raddoppio. Fa parte della crescita della squadra vincere gare così?

Venivamo da 120 minuti in Coppa e la squadra è rimasta lucida. Abbiamo segnato subito e poi nel finale, nonostante nervosismo e mancato raddoppio, siamo rimasti lucidi senza subire più di tanto. Sapevamo che loro venivano da un ottimo momento e potevano creare delle insidie.

-Cosa hanno detto le prestazioni di certi giocatori in vista della gara col Milan?

Penso che Handanovic e Brozovic non riusciranno a recuperare, vedremo domattina. Partiamo con Lukaku che ha un'infiammazione che va valutata giorno per giorno, si sta allenando ma lo limita, vediamo come va in questi giorni.

-Hai raccomandato ai tuoi prudenza questa volta...

Mi preoccupavano le condizioni dei giocatori, veniamo da partite ravvicinate e abbiamo Calhanoglu e Barella che si sono messi a disposizione ma erano in dubbio fino ad ieri. In mezzo al campo ho avuto grande aiuto da Miki, Gagliardini e Asllani che hanno fatto grandi prestazioni.

-Tante partite ravvicinate ma giocate a San Siro o vicino: può essere un vantaggio per l'Inter rispetto al Milan...

Sicuramente il riposo è importantissimo. Avendo la gara alla sera abbiamo deciso di restare a Milano, allenarci ad Appiano e partire poi nel primo pomeriggio per essere in tarda serata a Riad.

-A 10 punti dal Napoli quanto è giusto crederci e quanto è rischioso alimentare speranze che incideranno sui giudizi?

Ma i giudizi verranno dati in base al cammino del Napoli perché l'Inter nelle ultime otto gare ne ha pareggiata una a Monza e poi abbiamo perso con la Juve. Negli ultimi due mesi e mezzo abbiamo avuto continuità ma il Napoli è distante e siamo tante squadre in pochi punti cercando di fare il meglio, partita dopo partita. In questo momento non si guardano le tabelle e il calendario. Dobbiamo solo sperare di avere a disposizione tutti i giocatori per far si che le rotazioni siano più ampie.

-Qualche volta critica ingenerosa nei tuoi confronti?

Mah, insomma. Non è un problema per me. Rivendico bontà del mio lavoro a volte? Sono tanti anni che siamo nel calcio: ci sta, ognuno fa il suo percorso, le sue esperienze. In un anno e mezzo con le tante difficoltà avute stiamo facendo bene grazie a questi giocatori, a questa società e anche ai tifosi che sono sempre con noi e sono stati d'aiuto stasera e col Parma. Sono molto soddisfatto.

-Voto alla partita di Gagliardini?

Bravissimo, le pagelle le lascio fare a voi che siete bravissimi, ci ha dato una grossa mano. Aveva giocato poco per problemi iniziali, mercoledì e stasera è stato fondamentale per noi: ci ha aiutato tantissimo.

(Fonte: SS24)