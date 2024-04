In casa Inter c'è grande concentrazione per la sfida contro l'Udinese di domani sera. Come riportato da Sport Mediaset, Inzaghi non vuole rischiare e per questo non sarà a disposizione Bastoni: il difensore sta meglio, non preoccupa più di tanto ma verrà preservato per essere al 100% contro il Cagliari domenica prossima. "Il risentimento al flessore sta via via rientrando ma rischiare sarebbe controproducente", commenta Sport Mediaset.