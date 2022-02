Inter-Liverpool, biglietti andati a ruba: sold out e 3 milioni d’incasso

Saranno 38mila i tifosi dell'Inter che sosterranno la squadra di Inzaghi per gli ottavi di Champions contro il Liverpool

Così la rosea verso il match di mercoledì: “La vendita dei biglietti, dicevamo, ha avuto vita brevissima: quasi tutti i tagliandi a disposizione sono stati venduti durante la fase di prevendita, con la prelazione a favore degli abbonati, agli Inter Club e ai possessori della tessera del tifoso. I pochissimi biglietti rimasti per la seconda fase, quella della vendita libera, sono stati “bruciati” in pochissime ore il giorno stesso in cui sono stati messi in commercio. E parliamo di terzo anello rosso, la parte centrale (immaginando una ripresa tivù) più alta, per intendersi. Ed è tutto esaurito anche il settore destinato ai tifosi ospiti, il terzo anello verde. Ai supporters inglesi erano stati destinati poco meno di 2.500 biglietti, andati a ruba come era logico attendersi. Al momento non c’è ancora un programma per accoglienza e trasferimento di supporter al seguito del Liverpool, né tantomeno qualche ordinanza preventiva presa per evitare un pomeriggio caldo nelle ore pre partita. L’arrivo dei tifosi inglesi in Italia da sempre genere preoccupazione, e anche le immagini della caccia all’italiano viste la scorsa estate a Londra dopo il successo europeo dell’Italia contro la nazionale di casa invita a tenere alta la guardia.