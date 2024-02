Al termine di Roma-Inter, Alessandro Bastoni ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Messaggio? Primo tempo inguardabile, non eravamo noi, siamo scesi in campo male e ci hanno mangiato. Ci siamo parlati, ci ha chiamati il mister in vivavoce e ci ha detto che dovevamo solo essere noi, quelli che eravamo fino a pochi giorni fa, siamo scesi in campo e lo abbiamo fatto vedere".