Bastoni: “Scudetto? Siamo all’Inter, vincere è un dovere. Bisseck? Contiamo tanto su di lui”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha parlato dei nuovi arrivi in casa nerazzurra e della stagione che sta per iniziare:

L’Inter che cambia è un’Inter vincente?

«In effetti tanti interpreti sono diversi, sono andati via giocatori importanti fuori e dentro il campo. Ma ci siamo noi, adesso. Sta a noi che siamo qui far capire a chi è arrivato e a chi arriverà cosa significa giocare per l’Inter e stare a Milano. E poi, nello specifico, dobbiamo aiutare l’allenatore e far sì che i nuovi compagni capiscano in fretta il nostro modo di giocare ormai collaudato».