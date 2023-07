Inter, ecco le foto della maglia away 2023/24: confermate le indiscrezioni

Arrivano ulteriori conferme sulla seconda maglia dell'Inter per la stagione 2023-24, che peraltro la squadra di Simone Inzaghi indosserà nell'amichevole di martedì 1 agosto contro il Paris Saint-Germain. Come riporta FootyHeadlines, la divisa Away nerazzurra sarà semplicemente bianca e blu, con il baffo Nike azzurro e la stella sopra allo stemma di colore bianco. Ciò che la rende unica è la fascia obliqua che la attraversa, che a metà è interrotta da un effetto pixelato che la divide in due.