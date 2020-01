Sky – Inter-Young, solo conferme. Eriksen, porticina aperta. Ma dipende da Vidal

Solo conferme sul nome di Ashley Young, manca solo che lo United lo liberi. Il giocatore sta spingendo per la cessione fin da ora (partirebbe a parametro zero a giugno). L’esterno ha chiesto di essere ceduto all’Inter e bisogna capire quale sarà l’indennizzo richiesto dal Manchester.

A Skysport hanno ribadito che c’è da tenere una porticina aperta anche per Eriksen. L’Inter ha incontrato il Tottenham e l’agente del giocatore: il club inglese chiede 20 mln per lasciarlo partire a gennaio. Tutto quindi dipenderà dall’apertura del Barcellona per Vidal. Sono piste calde entrambe ed il danese resta una pista aperta anche per gennaio.

(Fonte: Skysport)