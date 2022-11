Belgio, Martinez: “Lukaku importante, fa la differenza. Titolare? Non so ancora”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva con la Croazia, Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato così di Romelu Lukaku e delle sue condizioni: "E' importante averlo, ha molta influenza e fa la differenza dentro e fuori dal campo. Possiamo anche giocare a calcio in modo molto efficiente con lui. Lui titolare? Questo non è ancora certo".