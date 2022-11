FCIN1908 / Inter, i programmi dei rientri: Onana va in ferie. Lukaku, contatti costanti

Venerdì 2 dicembre è il giorno della ripresa dei lavori in casa Inter . Appiano Gentile si ripopolerà dei giocatori non impegnati nel Mondiale in Qatar per iniziare una nuova importante preparazione. Il programma prevede un breve ritiro a Malta con un'amichevole per iniziare a rimettere minuti nelle gambe del gruppo. Questa strana sosta invernale ha scombussolato i ritmi abituali del campionato.

Ritiro, ferie e un osservato speciale

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, il programma per il ritiro di venerdì è in fase di ultimazione. Rientreranno a Milano tutti i giocatori ad eccezione di quelli impegnati con le rispettive Nazionali, salvo sorprese dell'ultimo minuto. Non rientrerà André Onana, che ha lasciato in queste ore il Qatar direzione Camerun. Il portiere nerazzurro beneficerà come tutti i suoi compagni in Nazionale di un periodo di ferie. Intanto sotto i riflettori dell'Inter e di Inzaghi c'è il grande assente di questa prima parte della stagione, Romelu Lukaku. Dalla sfida contro la Croazia (in programma giovedì 1. dicembre) e da quanto verrà impiegato Big Rom arriveranno indicazioni utili sul suo stato di forma. In questo senso, lo staff medico nerazzurro è in costante contatto con gli staff medici delle Nazionali per aggiornamenti sui giocatori. Big Rom sta inseguendo una prestazione da titolare, per ritrovarsi dopo il lungo stop. L'Inter lo aspetta con ansia.