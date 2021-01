Bellinazzo: “Buone notizie per l’Inter sul fronte stipendi. Nei prossimi giorni saranno…”

È arrivata una buona notizia in casa Inter. La dirigenza nerazzurra ha infatti trovato un accordo con lo staff tecnico e la rosa per il saldo degli stipendi sulle mensilità di novembre e dicembre. Le due mensilità verranno saldate al termine di questo campionato. Su Twitter Marco Bellinazzo commenta così la notizia: “Per l’Inter buone notizie sul fronte stipendi: versate le mensilità da luglio a ottobre; nei prossimi giorni saranno formalizzati gli accordi individuali già raggiunti con tutti tesserati per pagamento novembre e dicembre a maggio 2021; si lavorerà con Uefa per deadline di marzo“.