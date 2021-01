Inter, incontro club-squadra ad Appiano: accordo su stipendi di novembre-dicembre

La dirigenza dell’Inter ha trovato un accordo con lo staff tecnico e la rosa per il saldo degli stipendi di novembre e dicembre. Lo riferisce gazzetta.it.

Secondo la rosea, in un confronto avvenuto oggi ad Appiano Gentile tra i dirigenti nerazzurri e il capitano Handanovic, infatti, le parti si sarebbero strette la mano sul posticipo, accettato dalla squadra, del pagamento delle due mensilità, che verranno saldate al termine di questo campionato. Ora, l’Inter dovrà formalizzare l’accordo, come prevedono le norme federali.

Dunque, l’Inter non rischia una penalizzazione in classifica. Qualora la società non fosse riuscita a saldare i conti entro il 16 febbraio, infatti, ai nerazzurri sarebbero stati tolti dei punti in Serie A. Non accadrà, visto l’ultimo accordo. “L’Inter aveva già saldato nella giornata di ieri le mensilità di luglio e agosto, mentre settembre e ottobre erano già stati pagati precedentemente”, sottolinea gazzetta.it.

(Fonte: gazzetta.it)