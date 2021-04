Bellinazzo: “Cina più cauta con Suning: ecco perché. Ma per l’Inter serve…”

Le parole del giornalista alla DS: "Suning ha un'esigenza finanziaria importante: ora dovrà risolverla con un partner finanziario che dovrà prestare 200 milioni"

Intervenuto alla Domenica Sportiva, Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, ha parlato così del momento dell'Inter a livello societario: "C'è stato un grosso problema ad inizio anno per Suning, che ha determinato a catena tante discussioni anche su una possibile cessione dell'Inter. E' stato però un caso in cui il campo ha condizionato le scelte industriali: di fronte alla possibilità del primo titolo cinese in una top lega europeo, il governo ha deciso di essere più cauto nelle scelte su Suning. Suning ha un'esigenza finanziaria importante, che avrebbe risposto con la Superlega: ora dovrà risolverla con un partner finanziario che dovrà prestare 200 milioni e che potrebbe entrare come partner di minoranza. Suning ha la proprietà ma il 30% di LionRock potrebbe passare di mano. Poi Suning dovrà decidere se e come continuare a gestire l'Inter in un processo sportivo-economico più complesso, soprattutto dopo il tramonto della Superlega".