Inter, soluzione ai problemi economici prima dell’arrivo di Zhang. Due ipotesi

Manca poco all'annuncio della strategia per superare il momento di difficoltà del club nerazzurro

Sembra ormai questione di pochi giorni per l'arrivo in Italia di Steven Zhang. Ancor meno dovranno attendere i tifosi nerazzurri per conoscere ufficialmente la strategia che Suning ha intenzione di adottare per superare le difficoltà economiche dell'ultimo periodo. Si legge su TuttoSport: "Nei prossimi giorni, prima dell’atterraggio di Steven Zhang a Malpensa, dovrebbe essere definita la via d’uscita economica ai problemi degli ultimi mesi: il maxi-prestito di 250 milioni di Bain Capital oppure i 150 milioni di investimento di Oaktree Capital per la quota di minoranza ora detenuta da Lion Rock. Ma anche questo passaggio non basterà a spiegare quale sarà la prospettiva di lungo periodo di Suning. Si tratterebbe solo di un’iniezione di fondi utile ad andare avanti per qualche mese.