Bellinazzo: “Inter, pista USA concreta. Sponsor, 2-3 dossier. Novità durante il Mondiale”

Intervenuto come ospite durante la trasmissione "Cominciamo Bene" su Radio Nerazzurra, Marco Bellinazzo ha fatto il punto sulle ultime notizie arrivate dal Financial Times in merito alla possibile cessione dell'Inter . Ecco le parole del giornalista sul futuro del club e non solo:

"Non c'è nulla di nuovo rispetto a un mese fa. Non ho riscontrato delle novità particolari nell'articolo del Financial Times. L'Inter, come azienda, ha ricevuto attenzioni rispetto a un processo di vendita come non mai nel mondo del calcio. Sono due anni che ci sono queste notizie, legate ad altre notizie legati all'universo Suning. Non credo che, appena alzato al mattino, il pensiero di Steven Zhang sia di liberarsi dell'Inter. Detto questo, è evidente che ci sia un percorso avviato da tempo con Goldman Sachs e successivamente con Raine Group. Le priorità della ricerca sono quelle di un socio di minoranza, di un partner finanziario, senza escludere l'ipotesi di una cessione del pacchetto di maggioranza, con la valutazione nota di 1-1,2 miliardi. E' un processo parallelo a quello avviato dal prestito di Oaktree. Il prestito pesa su Suning, non sull'Inter, anche se il club è stato dato in garanzia. L'Inter è a posto fino alla chiusura della prossima stagione. Per la prossima, invece, bisognerà ragionare sulla possibilità immettere del nuovo capitale. Da qui, la ricerca di un partner".