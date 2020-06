Doppia pista per l’erede di Lautaro: Conte punta forte su Belotti, l’Inter ha scelto Aubameyang

L’Inter si tutela ed è sempre alla ricerca di un attaccante importante, qualora dovesse partire Lautaro Martinez, cercato con insistenza dal Barcellona. La pista Cavani rimane, ma il centravanti in scadenza col Psg chiede troppo di ingaggio. Così tra i nomi seguiti dal club nerazzurro ci sono quelli di Aubameyang dell’Arsenal e di Belotti del Torino.

AUBAMEYANG – “Non è la prima scelta di Conte, che preferirebbe un elemento portato a giocare spalle alla porta piuttosto che uno abituato a cercare la profondità. Tuttavia, le cifre sono tutte dalla parte del bomber naturalizzato gabonese. Nelle ultime 4 stagioni, infatti, tra Borussia Dortmund e Arsenal, ha sempre superato le 30 reti stagionali e in questa è già a quota 20. L’ago della bilancia, però, come già sottolineato resta il suo rapporto con i Gunners. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e, come ha manifestato anche di recente, parecchi dubbi sull’opportunità di rinnovarlo”, spiega il Corriere dello Sport.

BELOTTI – “Per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per la sua predisposizione alla battaglia, probabilmente il tecnico nerazzurro sarebbe più felice di accogliere alla Pinetina Belotti. L’Inter, qualche sondaggio in questo senso, lo ha già fatto, incassando, evidentemente, la disponibilità del giocatore. L’idea di partenza sarebbe quella di inserire almeno una contropartita tecnica, ma sarà possibile solo se la squadra granata eviterà la retrocessione. A quel punto, insieme ad un conguaglio economico, Marotta e Ausilio potrebbero mettere sul tavolo i cartellini di Nainggolan (di ritorno dal prestito al Cagliari), di Gagliardini oppure di Pinamonti, da riacquistare dal Genoa, ma possibile erede del “Gallo” per il Toro”, chiude il quotidiano.