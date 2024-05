In attesa di capire cosa succederà sul fronte finanziario, l'Inter non rimane ferma e sta da tempo cercando di rinforzare la squadra. Tra gli obiettivi dei nerazzurri c'è un portiere. La dirigenza nerazzurra vorrebbe affiancare a Sommer un portiere giovane, in grado di raccoglierne l'eredità alla stagione successisva. Il prescelto è Bento, ma non è l'unico candidato.