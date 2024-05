Beppe Marotta, sul palco del Premio Gentleman, ha rilasciato questa sera alcune dichiarazioni sul suo lavoro e sul percorso dell'Inter: "Questo è un premio alla carriera, vuol dire che siamo un po' datati ma portiamo dalla nostra un po' di esperienza. Il premio va condiviso con tutte le squadre in cui ho lavorato, ultima l'Inter. Ma anche con i colleghi, collaboratori che sono qui con me, sono persone squisite, professionisti che amano il loro lavoro.

Questi sono ingredienti importanti, gli attori protagonisti sono i calciatori ma non ho mai visto squadre vincere se non c'è alle spalle una società forte. Può capitare ma non tutti gli anni. Devo condividerlo con tutti loro. Rinnovo Lautaro? La risposta l'ha data lui, ha indicato noi, Ausilio. Tra noi e i nostri giocatori non ci sono problemi perché il gran comun denominatore è la voglia di continuare con noi, è un sentimento di grande valore che ci porterà, spero con grande facilità, a raggiungere l’accordo".