Bergomi: “Conte? Anch’io vedevo club più protetti dell’Inter. Strappo difficile da ricucire”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, ha commentato così il duro sfogo di Antonio Conte dopo la gara contro l’Atalanta: “E’ difficile al momento ricucire lo strappo. Io ho individuato tre punti: non è stato riconosciuto il lavoro, ma dalla società o da noi? La critica c’è per tutti, lui voleva essere maggiormente riconosciuto insieme ai calciatori. Lui ad inizio anno attacca la società sul mercato e fa i nomi di Barella e Sensi, ieri l’ha tenuto fuori e va dritto sulla società. Non riesco a capire il non c’è stata protezione: anch’io vivevo questo senso di accerchiamento, vedevo società più protette dell’Inter. Ma Marotta è sempre qui a parlare, forse intende altre cose. E poi salire sul carro: ma quale? E’ lui il primo a dire che il secondo posto non è da festeggiare.

Quando dice che il suo lavoro non è stato riconosciuto intende i media: l’Inter è una società che attacchi facilmente. Voleva protezione dai dirigenti, ma il suo sfogo è per stanare determinati dirigenti a creare una mentalità diversa: o non li vuole più o per farli crescere. Perché prima dell’Europa League? Salva la squadra e chi ci sta intorno. C’è qualche giocatore che sta trovando meno spazio come Skriniar ed Eriksen, ma tutti sono con il mister: lui è convinto di avere il gruppo squadra dalla sua parte per cercare di vincere l’Europa League”.