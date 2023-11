Intervenuto in collegamento con Telelombardia, Fabrizio Biasin ha parlato delle possibili mosse dell'Inter in vista dell'estate di mercato

Intervenuto in collegamento con Telelombardia, Fabrizio Biasin ha parlato delle possibili mosse dell'Inter in vista dell'estate di mercato:

"Taremi a gennaio? Che possa esserci interesse per un parametro zero a giugno. Dunque, sicuramente Taremi interessa, come interessano Djalò e Zielinski, e non ho fatto nomi a caso. Su gennaio, invece, faccio 50 passi indietro, perché dipende tutto da quello che faranno Arnautovic e Sanchez".