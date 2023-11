Skriniar: “Inter? A Parigi mi trovo molto bene e al Psg sono felice. È un club che non si può…”

Al termine di Paris Saint Germain- Newcastle, Milan Skriniar ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Oltre a commentare la gara, il difensore slovacco ha parlato anche del suo ambientamento a Parigi. "È importante avere il destino nelle nostre mani ma lo avevamo anche prima di questa partita. Però dobbiamo assolutamente andare a Dortmund a vincere la partita che non sarà facile. Stasera volevamo i tre punti ma purtroppo non ci siamo riusciti nonostante avessimo giocato una buona gara. Abbiamo creato molte occasioni che però non abbiamo sfruttato. Che peccato".

"Secondo me abbiamo meritato qualcosina in più perché abbiamo creato tanto come ho detto. Il Newcastle secondo me si è difeso molto ma hanno avuto anche un pò di fortuna: portiere, difensori, blocchi... questa sera abbiamo visto di tutto. Ma siamo contenti che siamo ancora vivi e abbiamo tutto nelle nostre mani".