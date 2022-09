Biasin: “Cessione Inter? Non so le tempistiche, ma ci sono già entità che…”

Si sono resi conto che andare avanti in questo modo è complicato, poi scadrà anche il prestito con Oaktree: è indispensabile trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Non è semplice, non vuol dire che ci sia la coda di investitori che vogliano comprare l'Inter, ma c'è stato un cambiamento importante. Non so le tempistiche, ma se arriva un'offerta importante, Zhang la prende in considerazione: ci sono probabilmente già delle entità interessate, ma su questo faccio un passo indietro.