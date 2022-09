Inter, Ranadivé studia il dossier: un ostacolo. Stadio fondamentale. Oaktree potrebbe…

In casa Inter sono giorni importanti sul fronte societario. La notizia uscita nei giorni scorsi è una ulteriore conferma della famiglia Zhang di vendere l'Inter. Come sottolinea Tuttosport, gli uomini incaricati da Ranadivé hanno iniziato a studiare il dossier nerazzurro attraverso il teaser della banca d’affari. "Ma il primo - e fondamentale - ostacolo alla trattativa è la valutazione che Suning dà all’Inter, ovvero 1,2 miliardi di euro. Volano per ottenere quella cifra da parte di Suning può essere l’approvazione del progetto stadio: lunedì 19 prenderà il via il Dibattito pubblico che avrà durata di 40 giorni: i club sono hanno accolto le indicazioni arrivate da Palazzo Marino e confidano di ottenere il via libera per l’investimento che sarà sempre di 1,2 miliardi. Un fatto che in una trattativa per il passaggio di proprietà può rivelarsi determinante".