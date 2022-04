Biasin: “Dybala-Inter? La verità. Non ho mai sentito parlare di questo scambio”

Così il giornalista: "Dybala piace tantissimo a Marotta, che si parla anche in queste ore con l’entourage"

Intervenuto ai microfoni del canale Twitch Inter Channel, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, partendo dall'ipotesi di uno scambio tra Joaquin Correa e Jonathan David: "Mai sentito parlarne, sarei sorpreso. Correa resterà all’Inter, non si getta alle ortiche un acquisto da 30mln: si spera possa aumentare il rendimento. Scamacca è una delle varie opzioni per l’attacco, non l’unica. L’Inter lo apprezza molto ma non è facile trattare con Carnevali e il Sassuolo. Dybala piace tantissimo a Marotta, che si parla anche in queste ore con l’entourage. Marotta però non vuole che l’affare comporti la fuoriuscita automatica di un giocatore".