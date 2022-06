Mercato, Biasin: “Possibile che l’Inter perda due titolari. Due tra questi tre”

L'Inter, oltre ai tanti movimenti in entrata (previste cinque ufficialità nei prossimi giorni), deve anche fare delle uscite

L'Inter,oltre ai tanti movimenti in entrata (previste cinque ufficialità nei prossimi giorni tra Onana, Mkhitaryan, Lukaku, Asllani e Bellanova), deve anche fare delle uscite. Alcune dolorose. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin, in diretta su Calciomercato.it. In particolare, si parla di possibili uscite tra i titolari.