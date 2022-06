Repubblica – Inter, Bremer a 28 mln. Blindato Dumfries. Milenkovic solo se…

L'Inter lavora sul mercato, non solo in entrata ma anche in uscita. Ormai è noto: il nome caldo è quello di Milan Skriniar. Poi altri arrivi

Redazione1908

L'Inter lavora sul mercato, non solo in entrata ma anche in uscita. Ormai è noto: il nome caldo è quello di Milan Skriniar.Il Psg dovrebbe arrivare in settimana a quota 70 milioni per ottenere il via libera dall'Inter. E a quel punto, i nerazzurri si tufferebbero su Gleison Bremer.

"In difesa, l’obiettivo è reinvestire subito parte dei 70 milioni attesi dalla probabile cessione di Skriniar al Psg nell’acquisto di Bremer. Con il Torino si può chiudere a 28 milioni. E se De Vrij andrà al Chelsea con De Ligt, o al City, si sbloccherà la trattativa per Milenkovic, per cui la Fiorentina vuole una ventina di milioni.

Un’altra strada, in salita, porta al turco Soyuncu del Leicester. Nei dialoghi del ds nerazzurro Ausilio con i club di Premier sembra essere sparito Dumfries. Nonostante l’arrivo di Bellanova, l’intenzione è tenerselo stretto. Quattrini freschi potrebbero entrare dalla cessione di Pinamonti, che i nerazzurri di Milano sono pronti a cedere a quelli di Bergamo per 20 milioni", sottolinea Repubblica.