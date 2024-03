L'analisi del giornalista: "L’Inter non ha ancora risolto i suoi problemi, neanche un po’, ma sta lavorando per uscire dalle sabbie mobili e lo sta facendo bene"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha analizzato quanto emerso dal CdA dell'Inter di ieri: "Il cda nerazzurro si è pronunciato: il primo semestre si chiude con 22 milioni di attivo e un +35% di fatturato. Questi dati certificano alcune cose. L’Inter non ha ancora risolto i suoi problemi, neanche un po’, ma sta lavorando per uscire dalle sabbie mobili e lo sta facendo bene; chi disegna scenari apocalittici, a volte, lo fa per auspicio personale più che per reale volontà di informare;