Biasin: “Paradossale, buona Inter fino a rosso a Soriano. E’ impossibile dar fastidio se…”

Una sconfitta da non credere per l’Inter, che crolla in maniera assurda e perde una partita completamente in controllo contro il Bologna. Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha analizzato così il KO dei nerazzurri sui felsinei: “Una buona Inter fino all’espulsione di Soriano. Paradossale, ma è così. E questo vuol dire scarsa concentrazione e zero maturità. E senza maturità dar fastidio a chi ti precede diventa impossibile. (E comunque i rigori sull’1-0 li deve tirare il rigorista)”.