LIVE, INTER-BOLOGNA 1-0: Lautaro sciupa dagli undici metri

MILANO – Contro il Bologna Antonio Conte ritrova Marcelo Brozovic a centrocampo. Il croato torna in pianta stabile nell’undici titolare nerazzurro che però vede l’assenza di Nicolò Barella che il tecnico interista preferisce non rischiare. Confermato in difesa Danilo D’Ambrosio mentre Candreva si riprende la corsia destra con Young a sinistra. Torna in campo dal primo minuto Eriksen che agirà alle spalle di Lukaku e Lautaro.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi.

Allenatore: Antonio Conte.

BOLOGNA (4-3-3-): 28 Skorupski; 14 Tomyasu, 23 Danilo, 4 Denswil, 35 Dijks; 21 Soriano, 8 Dominguez, 30 Schouten; 7 Orsolini, 99 Barrow, 10 Sansone.

A disposizione: 1 Da Costa, 97 Sarr, 6 Bonini, 11 Krejci, 13 Bani, 24 Palacio, 25 Corbo, 26 Juwara, 29 Cangiano, 32 Svanberg, 34 Baldursson.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Fiorito, Di Mero.

Quarto Uomo: Ghersini.

VAR e Assistente VAR: Di Paolo, Ranghetti.

SQUALIFICATI

Inter: Skriniar (1).

Bologna: –

DIFFIDATI

Inter: de Vrij, D’Ambrosio, Gagliardini, Godín, Vecino.

Bologna: Denswil.