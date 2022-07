Biasin: “Bremer, può bastare addio Pinamonti. Ecco il piano difesa con 2 arrivi”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter, in particolare sulla trattativa col Psg per Skriniar

Andrea Della Sala

Il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter, in particolare sulla trattativa col Psg per Skriniar:

"Il club ascolta offerte che arrivino a 70 milioni. Per ora quell’offerta non c’è. Bremer, Il club vuole il brasiliano a prescindere. Per prenderlo serve almeno una cessione, che sia un difensore o anche solo Pinamonti. Per logica conseguenza, dovesse uscire uno tra Skriniar e De Vrij, l’Inter oltre a Bremer proverebbe a prendere un altro difensore (Milenkovic tra i papabili). Non è detto che riescano a fare tutta ‘sta roba, ma questo è il - definiamolo - “piano mercato” per la difesa".