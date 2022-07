Skriniar, ieri telefonata Psg-Inter: la cifra finale. Bremer, in campo Cairo e Marotta

"Milan Skriniar oggi tornerà ad Appiano Gentile, ma il suo futuro appare sempre più segnato: Psg e Inter, infatti, stavolta hanno fatto un passo importante per venirsi incontro e dare una accelerata decisiva al trasferimento del difensore slovacco in Francia. La cena di venerdì tra Henrique Antero – consigliere del presidente Nasser Al Khelaifi – e i dirigenti interisti ha smosso le acque e il contatto telefonico di ieri ha assottigliato ancor di più la differenza tra le parti.

Il Psg ha migliorato la sua ultima offerta e l’Inter ha abbassato la sua ultima richiesta: a 65 milioni – bonus compresi - l’affare si chiude nel giro di pochi giorni. Ed è quello che sperano a questo punto tutte le parti in causa, per poter programmare con serenità anche i prossimi passi. L’intesa con lo slovacco c’è da tempo: quinquennale da 7,7 milioni a stagione più bonus", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il brasiliano verrà accontentato, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo. La scorsa settimana c’è stato un primo incontro ufficiale tra i dirigenti dell’Inter e quelli del Torino, insieme all’agente del giocatore. Da una parte il d.s. nerazzurro Ausilio e il suo vice Baccin, dall’altro il d.s. granata Vagnati e Moretti. Un incontro servito per chiarire le posizioni di partenza: il Torino chiede 50 milioni per lasciar partire il suo gioiello, l’Inter vorrebbe spendere di meno ed è per questo che in settimana è previsto un nuovo incontro, probabilmente con l’a.d. Marotta e il presidente Cairo protagonisti", precisa Gazzetta.