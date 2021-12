Biasin: “PIF-Inter? Ho parlato con Marotta. Suning? Io credo che andrà così”

Il giornalista parla delle intenzioni di Suning

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha commentato le dichiarazioni di Ernesto Paolillo . L'ex dirigente nerazzurro ha dichiarato che la profonda crisi dell'economia cinese porterà a un cambio di proprietà dell'Inter. "Io ho parlato con Marotta. È vero che l'Inter ha tanti problemi da affrontare, ma non ne ha tanti di più rispetto alle altre società. In questo momento non è che ci sia una società allo sbando, semplicemente bisogna capire cosa vuol fare la proprietà cinese. Nelle intenzioni vogliono andare avanti con la gestione delle cose interne al club".

"Scordiamoci investimenti da 100 milioni, ma non è che non li fa la proprietà cinese dell'Inter, ma non li fa nessuno Arabia a parte. Sul fatto che sul medio-lungo periodo debba arrivare una cessione, io credo che andrà così. Bisogna scordarsi che se arriva il fondo allora improvvisamente arriva una pioggia di denari. Il fondo magari fa investimenti anche inferiori rispetto a quelli che ha in mente l'attuale proprietà. In questo momento mi sembra più una speranza, io invece continuo a sperare che le cose continuino ad andare avanti così a livello di gestione sportiva. Nel momento in cui Marotta e Ausilio rinnovano io sono sereno, mi interessa questo".