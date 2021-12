Paolillo: “Inter, gli Zhang saranno costretti a vendere. Grande lavoro Inzaghi”

Le parole del doppio ex di Inter-Spezia in programma questo pomeriggio al Meazza

Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter ed ex presidente dello Spezia ai tempi di Moratti, ha parlato ai microfoni di Repubblica in vista della sfida di questa sera tra le due squadre. Queste alcune delle sue considerazioni: "La mia vita è stata molto legata all'Inter, ma allo Spezia sarò sempre affezionato. Salvammo la squadra dal fallimento, la rafforzammo con i giovani dell'Inter, la portammo a vincere la Coppa Italia di Serie C, primo passo verso la promozione in Serie B e poi in A. Lo scorso anno ha fatto una stagione memorabile".